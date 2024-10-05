Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:03

Güncelleme: 05.10.2024 - 11:03

Dijital dünyada ve özellikle çok oyunculu oyunlarda sıkça karşılaştığımız AFK kelimesinin ne olduğu sosyal medyada araştırılıyor. Peki, AFK nedir? AFK ne demek? AFK ne anlama geliyor?

AFK NEDİR, NE DEMEK?

AFK açılımı; Away From Keyboard’dur. AFK, Türkçede klavyeden uzakta anlamına gelir. Bu kısaltma, belli bir süre boyunca bilgisayar veya cihaz başında olunamayacağını ifade etmek için kullanılır.

AFK NE ANLAMA GELİR?

AFK, oyun sohbet odalarında sıklıkla kullanılır. AFK kısaca bilgisayar başında olmamak anlamına gelir. AFK, bir oyuncunun geçici olarak oyundan ayrılacağı, kısa süreliğine bilgisayarından veya konsolundan uzak kalacağı anlamına gelir. Oyuncu sohbet veya sesli iletişim platformunda AFK yazdığında bu, takım arkadaşlarına bir süreliğine oyuna katılamayacağına dair bir işarettir.

AFK, çoğunlukla oyuncuların birbirleriyle iletişim kurmasının ve eylemlerini koordine etmesinin önemli olduğu online multiplayer oyunlarında kullanılır. Oyuncular, diğerlerine AFK olduklarını bildirerek oyundan atılmaktan veya takımları için sorun çıkarmaktan kaçınmış olurlar. Örneğin; oyuncuların League of Legends gibi çok oyunculu oyunlarda, takım arkadaşlarına savaşmak için müsait olmadıklarını hızlıca bildirmeleri gerekir. Belki tuvalete gitmeleri veya bir şeyler atıştırmaları gerekir. O noktada sohbete hemen AFK yazarlar. Takım arkadaşları AFK’nın ne anlama geldiğini bilir; geçici olarak yanıt veremeyeceğini anlar.