Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:40

Güncelleme: 04.10.2024 - 09:40

Münevver Karabulut’u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir fetih kabir işleminin ardından bir açıklama yaptı. Epözdemir "Mezarlıkta kefen ve bez yoktu" dedi. Peki, Kefen nedir? Kefen ne demek? Kefen çürür mü? Kefen kaç senede çürür?

KEFEN NEDİR?

Sözlükte “örtmek” anlamına gelen kefn masdarından gelmektedir. Cenazenin kefenlenmesi işlemine de tekfîn denilir. Ölen kimsenin yıkanıp genelde beyaz olan temiz bir beze sarılarak gömülmesi çevre temizliği, sağlık, insan saygınlığının korunması, ölünün yakınlarının hâtıralarına saygı, ölümün hatırlanması gibi hikmetler taşıdığından hemen bütün din ve medeniyetlerde cenaze kültünün önemli bir öğesini teşkil eder.

KEFEN ÇÜRÜR MÜ?

Kefen zamanla çürüme sürecine girebilir. Özellikle doğal malzemelerden yapılmışsa, nem, sıcaklık ve toprak gibi faktörler etkili olur. Ancak kefenin amacı, cesedi korumak ve ona saygı göstermek olduğu için, genellikle hızlı bir çürümeyi önlemek amacıyla belirli malzemelerle yapılır.

KEFEN KAÇ SENEDE ÇÜRÜR?

Kefenin çürüme süresi, kullanılan malzeme, çevresel koşullar (sıcaklık, nem, toprak yapısı) ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Genellikle, doğal malzemelerden yapılmış bir kefenin çürümesi birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir. Ancak tam bir süre vermek zordur çünkü her durum farklıdır.