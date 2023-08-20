Afrika sıcaklarıyla akciğer ve alerji hastalıkları arttı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 07:00

Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzm Dr. Hacer Ofluoğlu, aşırı sıcak hava dalgaları, yoğun nem, birden gelişen ısı değişimi ve rüzgârla bir gelen tozun kronik akciğer ve alerjik hastalıkları tetiklediğini söyledi.

Ofluoğlu, "Aşırı sıcaklar bu tür hastalıkların ortaya çıkma olasılığını son yıllarda artırmaktadır. Polenlerin çöl tozlarıyla uzun mesafeler sürüklenmesi, aerosollerin alerjik hastalıkları daha uzun süreler karşımıza çıkarması, sadece polen dönemlerinde ya da mevsimsel alerjik dönemlerde değil yılın farklı mevsimlerinde de artık ortaya çıkma ve karşılaşma olasılığımızı artırmaktadır. Sıcaklıkların ve nemin artışı, kronik akciğer hastalıklarında da solunum yollarında mukozanın ısınması ve öksürük semptomlarına yol açıyor" diye konuştu.

"POLENLER SAĞLIKLI AKCİĞERİ BİLE ETKİLİYOR"

Ofluoğlu, "Sağlıklı bir solunum yapabilmemiz için ortamda istenilen nem düzeyi yüzde 30 ila 50’dir.Son yıllarda artan nem düzeyleri ise öksürük, nefes darlığı, hırıltı, alerjik limit belirtilerinde kötüleşme yani özellikle hapşırık ve burun tıkanıklığı vakalarında artışa neden olmuştur. Bunlar mukoza üzerinde ısınma, nemin yapmış olduğu mukozal hasar, mukoza miktarlarının artışı ve mukus kıvamının koyulaşması nedeniyle bu tür belirtileri hastanın akciğerde daha fazla hissetmesine yol açmaktadır. Çöl tozlarıyla sürüklenen polenler, mantar sporları, virüsler, bakteriler uzun süre havada asılı kalabiliyor. Sağlıklı akciğerde dahi solunumsal semptomları artırabiliyor. Bunun yanında özellikle kronik akciğer sorunu olanlarda bu tür semptomların şiddetlenmesine ve acil başvurularının artışına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Kişilere çeşitli önerilerde bulunan Uzm. Dr. Ofluoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle sıcak saatlerde yani 11.00 ile 17.00’da mümkün olduğunca kapalı alanlarda gölgelerde bulunmaya dikkat edin. Bulunduğunuz ortamı hava akımına kapılmadan havalandırın, serinletin. Eğer klima kullanıyorsanız nem alıcı ayarları tam yapın. Hepa filtrelerini değiştirin, temizleyin ve nem oranını en fazla yüzde 30-50’de tutun. Astım, KOAH hastaları ilaçlarını düzenli kullansın. Alerji hastaları da aynı şekilde buna dikkat etmelidir. Bütün bunlara rağmen özellikle kuru öksürük, nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma varsa hekime başvurun. Çünkü tedavilerinde bir tık yükseltmeye ihtiyaç duyulabilir. Bu yüzden hastaları uyarıyor, önlemlerini almaya davet ediyoruz."