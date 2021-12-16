After Life veda ediyor: Final sezonunun tarihi açıklandı
Netflix'in popüler dizisi 'After Life'ın üçüncü sezonu 14 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak. Ricky Gervais'in senarist, yönetmen ve başrol oyuncusu olduğu dizi, Tony’nin eşi Lisa’nın ölümünden sonra her şeyi bırakmasını ve hayatın merkezine kendini koymasını anlatıyordu.
İngiliz komedyen, yazar ve oyuncu Ricky Gervais, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Netflix dizisi "After Life"ın üçüncü sezonunun 14 Ocak'ta yayınlanacağını duyurdu.
Official Artwork for #AfterLife3— Ricky Gervais (@rickygervais) December 14, 2021
On Netflix around the world ??
Friday 14th January pic.twitter.com/oASdbS2tz4
YİNE 6 BÖLÜMDEN OLUŞACAK
Final sezonu, dizinin ilk sezonunda olduğu gibi altı bölümden oluşacak.
'After Life', Tony’nin eşi Lisa’nın ölümünden sonra her şeyi bırakmasını ve hayatın merkezine kendini koymasını anlatıyor. Dizinin senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu Ricky Gervais'e kadroda eşlik eden oyuncular arasında, Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan, Mandeep Dhillon, Kerry Godliman, David Bradley, Ashley Jensen, Paul Kaye ve Penelope Wilton gibi isimler yer alıyor.
İlk sezonu Mart 2019, ikinci sezonu Nisan 2020'de yayınlanan dizinin son sezonu iki yıla yakın bir aradan sonra izleyicilerle buluşacak.
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