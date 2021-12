Netflix, Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ı yayınlayacak

15 Aralık 2021 Çarşamba, 12:00

Netflix Türkiye, Cem Yılmaz‘ın Diaomond Elite Platinum Plus stand up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık‘ta Netflix’te yayınlanacak.

Netflix, gösterinin tanıtımını sosyal medya hesabından, "Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? @CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık’ta sadece Netflix’te." sözleriyle duyurdu.

Cem Yılmaz'ın aynı zamanda 2022'nin ilk aylarında Netflix'te yayınlanacak olan bir de dizisi bulunuyor. Daha önce G.O.R.A.'da gördüğümüz Erşan Kuneri karakterine odaklanan dizinin yayın tarihi hala resmi olarak belli değil.