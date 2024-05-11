Afyonkarahisar'da fasulye ve patates tarlalarında süreç sil baştan: Ekim yeniden yapılacak!

Çiftçiler don vuran ürünlerini kurtarmak yerine tekrardan tohumlama yapıp yeniden ekime başladı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 14:47
Afyonkarahisar'da fasulye ve patates tarlalarında süreç sil baştan: Ekim yeniden yapılacak!
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Afyonkarahisar’ın fasulye üretim merkezlerinden biri olan Şuhut ilçesinde meydana gelen don olayı sonrası mahsuller ciddi oranda zarar görürken birçok çiftçi tarlalarda tekrardan tohumlama yaparak yeniden fasulye ekimine başladı.

Şuhut ilçesinde bazı tarım arazileri, yaşanan don olayından olumsuz etkilendi. Gece eksi 2 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla meydana gelen don, Şuhut’taki fasulye ve patates ekili alanlarda zarar neden oldu. Baharla beraber çiçek açan ağaçlar buz tutarken, fasulye ve patates ekili alanlarda don olayından nasibini aldı.

Ekinleri zarar gören çiftçilerden Ali Kaymak, zor durumda olduklarını ifade ederek, “Ekili alanlarda fasulye ve patates olan alanlarda don meydana geldi. Biz de bütün çiftçiler de bundan zarar gördük. 5 dekar alanda fasulye ektik büyük kısmında zarar var. Tekrar ekim biçim yapıyoruz. Gübreleme tekrar sıfırdan yeniden başlıyoruz. Devletimiz bu konuda tohum desteği ve gübre desteği yaparsa memnun oluruz" dedi.

Çiftçi Muharrem Kuş ise don olayından dolayı mağdur olduklarını dile getirerek yetkililerin zarar uğrayan çiftçilere yardımcı olmasını istedi.


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