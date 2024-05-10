Kozan'da hasat başladı: Üreticiler yüksek rekolteden mutlu!

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan buğday hasadında yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:26
Kozan'da hasat başladı: Üreticiler yüksek rekolteden mutlu!
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İlçede çiftçi ilk buğday hasadını gerçekleştirdi. Üreticiler yüksek rekolteden dolayı çok memnun. Geçen yıl buğdayın kilosunun 7- 8 TL'den satıldığını kaydeden üreticilerin bu yıl fiyat beklentisi ise 11-12 lira.

Kozanda 100 dönüm alana ektiği buğdayın haşatına başlayan Muzaffer Bozol, verimin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Bu sene 100 dönüm alana ekim yaptım. Dönüme 670 kilogram verim alıyoruz. Fiyatlar geçen yıl fiyatlar düşüktü 7 TL civarında satmış olduk. Bu yıl beklentimiz 11-12 TL olursa bizler için güzel olur. Bu yıl ara yağışlar buğday için iyi oldu. Bereketli bir sezon başladı” diye konuştu.


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