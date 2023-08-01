Ağız kokusunu anında geçirecek doğal yöntemler! 1 kaşığı sizi ağız kokunuzdan kurtaracak...

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:53

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:53

Ağız kokusuna multidisipliner olarak yaklaşmak gerekir. Önceden olmayan ve sonradan ortaya çıkan devamlı kötü koku mide kanseri, karaciğer kanseri, gırtlak kanseri ve dil kökü kanseri gibi çeşitli kanserlerin belirtisi olabilir. Peki, ağız kokusundan kurtulmanın doğal yolları nelerdir? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım ağız kokusundan kurtulmanın doğal yollarını açıkladı.

Limon Suyu: Limon suyu, ağız içindeki bakterileri azaltmaya yardımcı olabilir. Bir bardak ılık suya birkaç damla limon suyu ekleyerek gargara yapabilirsiniz. Ancak limonun asitli yapısı diş minesine zarar verebileceğinden, çok fazla kullanılmaması önemlidir.

Nane Yaprağı veya Nane Yağı: Nane, ferahlatıcı etkisiyle ağız kokusunu geçirmeye yardımcı olabilir. Birkaç taze nane yaprağını çiğneyebilir veya bir bardak suya birkaç damla nane yağı ekleyerek gargara yapabilirsiniz.

Elma Sirkesi: Elma sirkesi, kötü kokuların neden olduğu bakterileri azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak kullanırken dikkatli olun, çünkü aşırı kullanım diş minesine zarar verebilir. Bir bardak suya bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyip gargara yapabilirsiniz.

Bol Su Tüketin: Ağız kuruluğu, ağız kokusunun bir sebebi olabilir. Bu nedenle, yeterli miktarda su içmek, ağız kuruluğunu önlemeye ve ağız kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir.

AĞIZ KOKUSUNU TEDAVİ ETMENİN YOLLARI

Öncelikle sebep bulunmalı bunun için çeşitli tetkikler yapılabilir.Kokunun nereden geldiği araştırılmalıdır. Eğer kokunun kaynağı saptanamamış ise kronik sinüzit enfeksiyonları, kronik bademcik enfeksiyonları, kronik mide problemleri ve kronik diş ve diş eti rahatsızlıkları teker teker kontrol edilmelidir.

Lüzumu halinde ayrıntılı gastroentrolojı muayenesinden geçmeli, uygun süre ve dozda tedaviye rağmen geçmeyen koku da endoskopi düşünülebilir.

Diş ve diş eti rahatsızlıkları ve bunlara neden olabilecek çürükler köprüler protezler düzeltilmeli.