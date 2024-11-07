Ağız kokusunun altında yatan ciddi tehlike: Sağlığınız alarm veriyor olabilir!
Ağız kokusu, sosyal yaşam ilişkileri basit bir sorun gibi görünse de, ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Dr. Sarah Jarvis, ağız kokusunun diyabet, anemi ve hatta Alzheimer gibi bulaşmayla bağlantılı olabileceğini belirtiyor...
Ağız kokusu, genellikle yetersiz ağız hijyeninden kaynaklansa da, bazı aşırı derecede ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. İngiltere'de tanınan doktorlarından biri olan Dr. Sarah Jarvis, özellikle kuru ağız şikayetiyle ortaya çıkan ağız kokusunun, çeşitli renklerinin ilk belirtiler olabileceğini söylüyor.
AĞIZ KOKUSU HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ?
Dr. Sarah Jarvis'e göre ağız kokusu ve kuru ağız, bazı sorunlarla doğrudan bağlantılı olabilir. Bu hastalıklar arasında şu sorunlar yer alıyor:
- Diyabet
- Kansızlık
- Bazı otoimmün hastalık (örneğin Sjögren sendromu)
- Demans ve Alzheimer
Ağız kokusu, bu şekilde doğrudan bir belirti gösterebileceği gibi, kullanılan verilerin yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Özellikle antidepresanlar, antihistaminikler ve diüretikler gibi sistemler, tükürük üretiminin ağız kuruluğuna neden olabilir.
AĞIZ KURULUĞUN RİSKLERİ
Kuru ağız, yalnızca ağız kokusuna değil, aynı zamanda diş çürüğü ve diş eti hastalıkları gibi diğer ağız sağlığı sorunlarına da yol açabilirsiniz. Jarvis, tükürüğün ağızdaki asitleri nötralize etme ve bakteri ile yiyecek artıklarını temizleme işine dikkat çekiyor. Yeterli miktarda tükürük üretimi olmadığında, zararlı maddeler birikerek ağız sağlığını tehlikeye atabilir.
KURU AĞIZDAN KORUNMA YOLLARI
Dr. Sarah Jarvis, kuru ağızdan çıkmak ve ağız sağlığını korumak için şu önerilerde bulunuyor:
- Bol su için: Gün boyunca sık sık su yudumlayın ve alkol miktarlarını tüketin.
- Nemlendirici ağız gargarası kullanın: Özellikle kuru ağız için formüle edilmiş, nemlendirici içerikli gargaraları tercih edin.
- Düzenli ağız hijyenini değiştirin: Günde iki kez florürlü ve nazik bir diş macunu ile dişlerinizi fırçalayın. Sodyum lauril sülfat (SLS) içeren macunlardan kaçının.
- Tütün ve elektronik sigaradan uzak durun: Sigara ve vaping, tükürük üretim parçaları kuru ağız belirtilerini kötüleştirir.
- Şekersiz sakız çiğneyin: Şekersiz sakız bozulmak ya da su içeriği yüksek karpuz ve salatalık gibi yiyecekler tüketilebilir, tükürük üretilebilir.
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