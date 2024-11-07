Ağız kokusunun altında yatan ciddi tehlike: Sağlığınız alarm veriyor olabilir!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:05

Güncelleme: 07.11.2024 - 14:05

Ağız kokusu, genellikle yetersiz ağız hijyeninden kaynaklansa da, bazı aşırı derecede ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. İngiltere'de tanınan doktorlarından biri olan Dr. Sarah Jarvis, özellikle kuru ağız şikayetiyle ortaya çıkan ağız kokusunun, çeşitli renklerinin ilk belirtiler olabileceğini söylüyor.

AĞIZ KOKUSU HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ?

Dr. Sarah Jarvis'e göre ağız kokusu ve kuru ağız, bazı sorunlarla doğrudan bağlantılı olabilir. Bu hastalıklar arasında şu sorunlar yer alıyor:

Diyabet

Kansızlık

Bazı otoimmün hastalık (örneğin Sjögren sendromu)

Demans ve Alzheimer

Ağız kokusu, bu şekilde doğrudan bir belirti gösterebileceği gibi, kullanılan verilerin yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Özellikle antidepresanlar, antihistaminikler ve diüretikler gibi sistemler, tükürük üretiminin ağız kuruluğuna neden olabilir.

AĞIZ KURULUĞUN RİSKLERİ

Kuru ağız, yalnızca ağız kokusuna değil, aynı zamanda diş çürüğü ve diş eti hastalıkları gibi diğer ağız sağlığı sorunlarına da yol açabilirsiniz. Jarvis, tükürüğün ağızdaki asitleri nötralize etme ve bakteri ile yiyecek artıklarını temizleme işine dikkat çekiyor. Yeterli miktarda tükürük üretimi olmadığında, zararlı maddeler birikerek ağız sağlığını tehlikeye atabilir.

KURU AĞIZDAN KORUNMA YOLLARI

Dr. Sarah Jarvis, kuru ağızdan çıkmak ve ağız sağlığını korumak için şu önerilerde bulunuyor: