Ağız sağlığını tehlikeye atıyor, tartar oluşumuna sebep oluyor: Diş fırçalarken yapılan 7 kritik hata

Herkes günde en az iki kez dişlerini fırçalamanın önemini bilir. Ancak yanlış teknikler, yanlış fırça seçimi veya fırçalama sürelerine dikkat etmemek, diş minesine zarar vererek çürük, diş eti çekilmesi ve ağız kokusu gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle diş fırçalama rutininizi gözden geçirmek ve doğru yöntemleri öğrenmek büyük önem taşır. Peki, ağız sağlığını tehlikeye atan yanlışlar nelerdir? İşte, diş fırçalarken yapılan 7 kritik hata...

DİŞ FIRÇALARKEN YAPILAN 7 KRİTİK HATA

1. Çok sert fırçalamak

Dişleri sert fırçalamak, plakları temizlemeye yardımcı olacağını düşündürebilir ancak bu alışkanlık diş minesine ve diş etine zarar verir. Yumuşak kıllı bir fırça tercih edin ve nazik hareketlerle fırçalayın.

2. Fırçalama süresini kısa tutmak

Uzmanlar dişleri en az 2 dakika fırçalamanız gerektiğini söylüyor. Kısa süreli fırçalama, diş yüzeylerinde ve diş aralarında yeterince temizlik sağlamaz.

3. Dişlerin tüm yüzeylerini fırçalamamak

Sadece ön dişleri fırçalamak, diş araları ve çiğneme yüzeylerini ihmal etmek, plak birikimine ve diş çürüklerine davetiye çıkarır. Her yüzeyi unutmayın.

4. Yanlış diş fırçası seçimi

Çok büyük veya çok küçük fırçalar, ağız içinde ulaşılması gereken bölgeleri temizlemeyi zorlaştırır. Diş hekiminizden ağız yapınıza uygun fırça boyutu ve kıllarının sertliğini öğrenin.

5. Diş fırçasını çok uzun süre kullanmak

Eskimiş veya deforme olmuş fırçalar, dişleri yeterince temizleyemez. Diş fırçanızı 3 ayda bir veya kıllar yıprandığında değiştirin.

6. Diş macunu miktarını fazla veya az kullanmak

Çocuklar için bezelye büyüklüğünde, yetişkinler içinse 1-2 cm macun yeterlidir. Fazla macun kullanmak ağızda köpük oluştursa da temizlik etkisini artırmaz.

7. Fırçalamadan hemen sonra ağız gargarası veya su ile durulamak

Florürün diş yüzeyinde etkili olabilmesi için dişleri fırçaladıktan sonra hemen durulamak yerine biraz beklemek daha faydalıdır. Bu, diş minesinin güçlenmesine katkı sağlar.