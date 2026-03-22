Ağızdaki gizli tehlike: Diş eti çekilmesi neden olur, nasıl önlenir?

Ağız ve diş sağlığını tehdit eden en yaygın sorunlardan biri olan diş eti çekilmesi, çoğu zaman sinsi bir şekilde ilerliyor. İlk etapta hassasiyet ve hafif kanamalarla kendini gösteren bu durum, ihmal edildiğinde diş köklerinin açığa çıkmasına ve kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Peki diş eti çekilmesi neden olur ve nasıl önlenir?

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ NEDİR?

Diş eti çekilmesi, diş etlerinin geriye doğru çekilerek diş köklerinin açığa çıkması durumudur. Bu durum hem estetik sorunlara hem de ciddi ağız sağlığı problemlerine neden olabilir.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNİN NEDENLERİ

Diş eti çekilmesinin ortaya çıkmasında birçok faktör etkili olabilir:

Yanlış diş fırçalama: Sert ve yanlış teknikle fırçalama diş etlerine zarar verebilir

Diş eti hastalıkları: Özellikle gingivitis ve periodontitis

Diş sıkma ve gıcırdatma (bruksizm)

Yetersiz ağız hijyeni

Sigara kullanımı

Genetik yatkınlık

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ BELİRTİLERİ

Diş eti çekilmesi erken dönemde fark edilirse kontrol altına alınabilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

Dişlerde hassasiyet

Diş etlerinde kanama

Dişlerin daha uzun görünmesi

Soğuk-sıcak yiyeceklere karşı hassasiyet

Diş eti çizgisinde gerileme

TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

İhmal edilen diş eti çekilmesi zamanla daha ciddi sorunlara yol açabilir:

Diş köklerinde çürük oluşumu

Dişlerde sallanma

İleri vakalarda diş kaybı

Ağız kokusu ve enfeksiyon

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Bu sorunun önüne geçmek için günlük alışkanlıklar büyük önem taşır:

Dişleri nazik ve doğru teknikle fırçalamak

Diş ipi kullanımını ihmal etmemek

Düzenli diş hekimi kontrolüne gitmek

Sert fırçalar yerine yumuşak kıllı fırça tercih etmek

Sigaradan uzak durmak

ERKEN FARK EDİLİRSE ÖNLENEBİLİR

Diş eti çekilmesi, basit önlemlerle kontrol altına alınabilecek ancak ihmal edildiğinde ciddi sonuçlar doğurabilen bir sağlık sorunu. Sağlıklı bir gülüş için düzenli bakım ve erken teşhis büyük önem taşıyor.