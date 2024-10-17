Ağrı'da kar, yağmur ve dolu etkili oldu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine kar, Eleşkirt ilçesine dolu etkili oldu. Diyadin ilçesinde ise sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Ağrı'da kar, yağmur ve dolu etkili oldu
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DHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:56

Ağrı’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Taşlıçay ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Ağrı-Taşlıçay kara yolunda zaman zaman aksamalar yaşandı. Eleşkirt ilçesi ve merkez köylerinde ise dolu etkili oldu.

Diyadin ilçesinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, sanayi sitesinde hayat durma noktasına geldi. Araçların ilerlemeyeceği seviyelere kadar biriken su nedeniyle sanayi esnafı dükkanlarını kapattı.


Etiketler: #Ağrı #kar yağışı

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