Ağzının tadını bilenler buraya: Türkiye'de en çok sevilen şerbetli tatlı belli oldu!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:54

Güncelleme: 18.03.2025 - 11:54

Areda Piar tarafından Türkiye genelinde 14-17 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan Şerbetli Tatlılar Araştırması, Türk halkının en sevdiği şerbetli tatlıyı belirledi. Araştırmaya göre, yüzde 64,1 ile baklava ilk sırada yer aldı. Çeşitleri arasında fıstıklı baklava en çok tercih edilirken, soğuk baklava da popülerliğini artırdığı görüldü.

RAMAZAN’DA TATLI TÜKETİMİ ARTIYOR



Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, Ramazan ayında tatlı tüketiminin arttığı oldu. Katılımcıların yüzde 45,5’i Ramazan’da şerbetli tatlıları daha fazla tükettiklerini belirtirken, yalnızca yüzde 11,1 tatlı tüketiminin azaldığını ifade etti.

TATLI SEÇİMİNDE LEZZET ÖNE ÇIKIYOR



Tatlı seçiminde lezzet en önemli kriter olarak yüzde 44,8 ile öne çıkarken, doğal ve katkısız içerik de yüzde 37,4 ile önemli bir faktör olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 66,3’ü tatlısını pastanelerden alırken, yüzde 28,5’i evde yapmayı tercih ediyor.

HANGİ BAKLAVA ÇEŞİDİ EN SEVİLİYOR?



Baklava, şerbetli tatlılar arasında zirveye yerleşirken, çeşitleri arasında fıstıklı baklava yüzde 48,6 ile en sevilen tatlı oldu. Cevizli baklava ise yüzde 29,9 ile ikinci sırada yer aldı. Ayrıca, Demet Akbağ yüzde 26 ile “baklava yemek istenen ünlü” sıralamasında birinci oldu.

TÜRK ŞEFLERİNİN TATLI REKABETİ



Arda Türkmen ve Ömür Akkor ise şerbetli tatlı yapmak istenen ünlü şefler arasında yüzde 26,0 ve yüzde 25,9 ile öne çıktı. Ayrıca, Mehmet Yalçınkaya ve Refika Birgül de tatlı severlerin ilgisini çeken isimler arasında yer aldı.

TATLI TÜKETİMİ EN ÇOK HANGİ ÖZEL GÜNLERDE TERCİH EDİLİYOR?



Yüzde 46 katılımcı her zaman tatlı tükettiğini belirtirken, yüzde 39,7’si bayramlarda şerbetli tatlıları vazgeçilmez buluyor. Misafir ağırlama, aile yemekleri, doğum günleri ve düğünler gibi özel günlerde de tatlı tüketimi yaygın.