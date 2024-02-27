Şerbetli tatlıların sultanı: İşte Tokat'ın meşhur lezzeti Hira tatlısı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2024 Salı, 14:05
Şerbetli tatlıların sultanı: İşte Tokat'ın meşhur lezzeti Hira tatlısı tarifi...

Tokat'ın tarihi sokaklarından sofralarınıza, yöresel lezzet Hira tatlısı tarifi ile tanışın. Pratik malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tatlı, herkesi mest edecek. Kahve keyfinizi taçlandıracak nefis bir lezzet olan bu tatlı, favorilerinizden olacak. Tokat Hira tatlısı, az malzemesi ve pratik yapımıyla en sık yaptığınız tarifler arasına girecek.

Şerbetli tatlıların sultanı: İşte Tokat'ın meşhur lezzeti Hira tatlısı tarifi...

Anadolu'nun zengin mutfak kültüründen bir lezzet olan hira tatlısı, bayram ve özel günlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Bu özel tatlı, Tokat'ın eşsiz lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hira tatlısı, irmik ve şerbetin mükemmel uyumuyla damakları şenlendiriyor. Üstelik, bu geleneksel tatlıyı evinizde hazırlamak oldukça kolaydır. Tokat'ın bu eşsiz lezzetini yaşamak için ihtiyacınız olan malzemeler de oldukça pratik. Hira tatlısı yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, şerbetin tam kıvamında olması ve tatlı sıcakken üzerine dökülmesidir. Peki bu leziz tatlı nasıl yapılır?  İşte Tokat'ın meşhur lezzeti Hira tatlısı tarifi...

Şerbetli tatlıların sultanı: İşte Tokat'ın meşhur lezzeti Hira tatlısı tarifi...

HİRA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurta

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1/2 paket vanilin

Üstünü bulamak için:

1/2 su bardağı irmik

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Şerbetli tatlıların sultanı: İşte Tokat'ın meşhur lezzeti Hira tatlısı tarifi...

HİRA TATLISI YAPILIŞI

Hira tatlısı için ilk olarak uygun bir tencereye su ve şekeri alın.

Şeker eriyene kadar karıştırın. 

Kaynamaya başlamadan altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Yoğurma kabına hamur için gerekli tüm malzemeleri ekleyin. 

Bir spatula yardımıyla güzelce karıştırın.

Ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz. 

Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Genişçe bir kaba aldığınız irmiğin içine atın ve her tarafını irmikle kaplanacak şekilde yuvarlayın.

Tüm hamuru bu şekilde şekillendirin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika üzeri kızara kadar pişirin. 

Tatlılar fırından çıkar çıkmaz üstlerine soğuk şerbeti gezdirin. 

Şerbet tamamen çekene kadar tatlınızı dinlendirin.

Şerbetini çekip dinlenen tatlılarınızı Antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

Şerbetli tatlıların sultanı: İşte Tokat'ın meşhur lezzeti Hira tatlısı tarifi...

HİRA TATLISI TARİFİ PÜF NOKTASI

Hira tatlısının en öenmli püf noktası şerbetinin kaynatılmadan yapılıyor olması. Suyla şekeri tencereye aldıktan sonra sadece şeker eriyene dek karıştırın ve kaynamaya başlamadan altını kapatıp soğumaya bırakın. Pek çok şerbetli tatlı da olduğu gibi bu tatlıda da soğuk şerbetin, sıcak tatlının üstüne dökülmesi gerekiyor.

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