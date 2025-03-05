İftardan sonrası şerbetli tatlı arayanların favorisi olan lezzet: Tam ölçüsüyle ekmek kadayıfı tarifi

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:16

Güncelleme: 05.03.2025 - 14:16

Ekmek Kadayıfı, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Özellikle ramazan ayında, iftar sofralarının vazgeçilmezi olarak bilinen bu tatlı, tatlı severler için unutulmaz bir lezzet sunar. Sıcak şerbetin, incecik kadayıfın üzerine dökülmesiyle ortaya çıkan bu muazzam tat, hem ağızda dağılır hem de tatlı krizlerine son verir. Peki, iftardan sonrası şerbetli tatlı arayanların favorisi olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle ekmek kadayıfı tarifi...

EKMEK KADAYIFI TARİFİ

Malzemeler

Ön maya için:

1/2 çay bardağı ılık su

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı pekmez

1 tatlı kaşığı kuru maya

Hamur için:

2 adet yumurta

60 gram tereyağı (yumuşamış)

2 yemek kaşığı pekmez

1 çay bardağı ılık su

1/2 çay kaşığı tuz

6 çay bardağı un

Islatmak için:

1 yemek kaşığı pekmez

2 su bardağı su

Şerbet için:

3 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

EKMEK KADAYIFI YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında ılık suyu, kuru mayayı, pekmezi ve unu karıştırın.

Karışımdan sonra 10 dakika bekletin.

Köpürüp kıvam aldığında ön maya hazır demektir.

Ön mayanın üzerine yumurtaları, pekmezi, ılık suyu, tuzu ve tereyağını ekleyin.

Karışımı mikserle en az üç dakika çırpın.

Ardından unu ekleyin ve mikserle karıştırmaya devam edin.

Hamuru spatula veya tahta kaşıkla 2 dakika çırpın.

Hamurun iyice karıştığından emin olun.

Hazırladığınız hamuru, üzerine temiz bir örtü örtüp 40 dakika boyunca mayalanmaya bırakın.

Büyük bir tepsiye yarım çay bardağı sıvı yağ dökün.

Mayalanan hamuru tepsiye alın.

Elinize sıvı yağ sürüp hamuru katlayarak havasını çıkarın.

Hamuru ters çevirin ve tepsiye yayın.

Tepsi mayası için hamuru 30 dakika daha dinlendirin.

Hamur kabardıktan sonra, önceden ısıtılmış 190 derece alt-üst ayar fırında, altı ve üstü iyice kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Ekmek kadayıfı piştikten sonra, fırından çıkarıp soğumasını bekleyin.

Ekmeği ıslatmak için pekmez ile suyu karıştırın.

Karışımı, ekmeğin her yerine azar azar dökün.

Şekerin tamamını bir tencereye alıp karıştırarak eritin ve karamelize olmasına izin verin.

Şeker eridikten sonra, sıcak suyu ve limon suyunu ekleyin.

Ocağın üzerine alıp 25 dakika boyunca kaynatın.

Şerbet iyice koyulaştığında ocaktan alın ve biraz soğumasını bekleyin.

Şerbetin ilk sıcağı çıktıktan sonra, ekmeğin üzerine azar azar dökün.

Şerbeti yavaşça ve eşit bir şekilde dökmeye özen gösterin.

Ekmek kadayıfını en az 2 saat beklettikten sonra, üzerine kaymak ekleyerek soğuk veya oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!