Ahlaksız teklif iddialarıyla gündeme gelen Erkan Özerman katıldığı programdaki sunucularla tartıştı

21 Ekim 2021 Perşembe, 12:41

Best Model 2021 yarışmasının organizatörlüğünü yapan Erkan Özerman'ın yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Hakkındaki iddialar sonrası 2. Sayfa programına konuk olan Erkan Özerman, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.

"YARIŞMAYI KAYBEDENLER OLAY YARATIYOR"

Hakkındaki iddialara cevap vermek adına yayına katılan Erkan Özerman, program sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı ile tartışma yaşadı. Özerman'ın konuk olduğu canlı yayına iddiaları ortaya atan Best Model adayları da görüntülü olarak bağlandı. Karşılıklı konuşmaların yaşandığı anlarda sinirlenen Özerman, "Karşıma çıkardıklarınıza bakın. Utanın biraz ya...Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Lanet olsun ya. Kör değilsiniz, sağır değilsiniz cin gibi de akıllısınız. Yarışmayı kaybedenler olay yaratıyor. Yarışmayı yapmamam için organize oldular. Ne utanmaz insanlarsınız ya" şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR

Özerman'ın "Utanmazsınız" sözüne tepki gösteren sunucular "Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok Allah'a şükür. Bu iddialar yine olsun yine yayın yaparız" dedi.

Özerman'ın tepkilerinden rahatsız olan Gülşen Yüksel Salt "Sus bir dakika" sözünden sonra "Beni böyle çocuk azarlar gibi azarlayamazsınız. Lütfen kendinize gelin. Benimle böyle konuşamazsınız. Hiçbir şekilde utandığımız, çekindiğimiz hiçbir şey yok. Siz bizi tehdit mi ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

KIVANÇ TATLITUĞ DETAYI: "O FOTOĞRAFLARI İSTEDİN..."

Erkan Özerman, geçmiş yıllarda 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak fotoğraflarının kasasında olduğu' açıklamalarının hatırlatılması üzerine, programın sunucularından Müge Dağıstanlı'ya 'Geçmiş yıllarda neden o fotoğrafları istedin o zaman' deyince stüdyoda sesler yükseldi. Programda taraflar sakinleşmeyince yayına ara verildi.