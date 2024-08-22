Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:12

Güncelleme: 22.08.2024 - 17:12

Kabine Toplantısı ayda iki defa Beştepe'de toplanıyor. Ancak İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kabine Toplantısı Ahlat'ta düzenlenecek. Peki, Ahlat nerede? Kabine Toplantısı'nın düzenleneceği Ahlat hangi ile bağlı?

KABİNE TOPLANTISI AHLAT'TA!

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt’i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan Kabine Toplantısına başkanlık edecektir” bilgisini verdi.

Ahlat’ta yapılacak toplantıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi döneminde ilk kez Ankara dışında gerçekleşmiş olacak.

AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI?

Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında Bitlis iline bağlı bir ilçedir.

Ahlat Doğu Anadolu Bölgesinin, Yukarı Murat –Van Bölümü’nde, Süphan ve Nemrut dağları arasında bulunan plato üzerinde kurulmuş, Bitlis İli’ne bağlı, 34.000 nüfuslu bir ilçe merkezidir.