Yayınlanma: 27.08.2023 - 14:09

Güncelleme: 27.08.2023 - 14:09

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Cengiz hakkında çıkan ölüm haberleri ardından Cengiz'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Ahmet Cengiz kimdir, nereli? Ahmet Cengiz öldü mü? Ahmet Cengiz neden öldü?

AHMET CENGİZ KİMDİR?

Ahmet Cengiz, Gaziantep’in Nizip ilçesinde 1 Ocak 1954 tarihinde dünyaya geldi. Yeşilçam’a yönetmen Sami Tunç vasıtası ile girdi ve çoğunluğu 1970’li yıllarda olan 100 civarında filmde yan rol olarak oynadı. Ahmet Cengiz "Umudumuz Şaban" filmindeki “ibrikçi” rolü ile hafızalarda yer etti. Son yer aldığı filmdeki bir kavga sahnesinde burnunu kırdığı için setlere veda etti. Cengiz yaşamını döndüğü memleketi Gaziantep'te ayakkabı boyacılığı yaparak sürdürdü.

AHMET CENGİZ HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI

Ahmet Cengiz "Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil", "Kara Gurbet", "Dokunmayın Dünyama", "Şaka Yapma" gibi unutulmaz filmlerde rol alarak Türk sinemasına değerli katkılarda bulundu. Cengiz, özellikle Kemal Sunal'ın "Umudumuz Şaban" filminde canlandırdığı "ibrikçi" karakteriyle izleyicilerin hafızalarında yer etti. 1970’li yıllarda 100 civarında filmde rol aldı.

AHMET CENGİZ ÖLDÜ MÜ?

Yeşilçam Sanatçısı Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti.