Ahmet Mümtaz Taylan'dan 'Hasan Can Kaya' yorumu: 'Mizah, izahın sınırlarına uymak durumunda değildir'
Exxen platformunda yayınlanan, sunuculuğunu Hasan Can Kaya'nın yaptığı 'Konuşanlar' programına yönelik tartışmalar, sosyal medyanın ardından Meclis'e taşındı. RTÜK'ün inceleme başlattığı, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın 'çukur' dediği 'Konuşanlar' ve sunucusu Hasan Can Kaya için bir yorum da ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan geldi.
Son günlerde sosyal medyanın gündeminde olan Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programı TBMM'ye taşındı. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Exxen platformunda yayınlanan programın sunucusu Hasan Can Kaya'nın 'seviyesiz' olduğunu belirterek, "Bu programlardan biri de 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanmaktadır. 'Konuşanlar' adlı program çukurdur, vasattır. Acun Ilıcalı mercek altına alınmalı" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de, YouTube’da başlayıp kısa süre içerisinde Exxen platformuna transfer olan Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Şahin, programın 'Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmadığını' dile getirmişti.
'MİZAH, İZAHIN SINIRLARINA UYMAK DURUMUNDA DEĞİL'
Hasan Can Kaya ve 'Konuşanlar' programı Türkiye gündemindeki yerini korurken; söz konusu tartışmaya bir yorum da, ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan geldi.
İsim vermeden, konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Taylan, paylaşımında "'Mizah, izahın sınırlarına uymak durumunda değildir" dedi.
Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mizah izahın sınırlarına uymak durumunda değildir. Üretenle muhatabı arasındadır. Beğenmeyen gülmez, dinlemez, izlemez. Gerisi kuru gürültüdür."
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