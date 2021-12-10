Kaan Sekban'dan, Hasan Can Kaya'ya destek: 'Koca Meclis işi gücü bıraktı, bir komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu'
Komedyen Kaan Sekban, sosyal medyanın ve TBMM'nin gündeminde olan, RTÜK'ün inceleme başlattığı Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Sekban, "Koca Meclis işi gücü yoksulluğu işsizliği bıraktı, bir komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu" dedi.
Exxen platformunda yayınlanan, sunuculuğunu Hasan Can Kaya'nın yaptığı 'Konuşanlar' programına yönelik tartışmalar, sosyal medyanın ardından Meclis'e taşındı.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, 'son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını' belirterek, “Bu programlardan biri de 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanmaktadır. 'Konuşanlar' adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür” dedi.
Programın yayınlandığı dijital yayın platformu Exxen'in sahibi olan Acun Ilıcalı'nın “mercek altına alınmasını” isteyen Lütfi Kaşıkçı, şunları söyledi:
“Yapılan iş 'İçerik üretmek, kara mizah ya da ofansif mizah' denilerek geçiştirilemez. Sahne ve seyirci ilişkisi bir saygı temeli üzerine kuruludur. Konuğun sunucuya, sunucunun konuğa küfretmesiyle gelinen seviyeyi ve bu durumun ifade özgürlüğüyle savunulmasını Ülkü Ocakları'ndan yetişen bir birey olarak anlamak mümkün değildir. Ayrıca, reyting uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında izin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı, her şeyin daha fazla abonelik ve daha fazla reyting olmadığı ve milletimizin korunması gereken manevi değerlere sahip olduğu kendisine hatırlatılmalıdır.”
KAAN SEKBAN'DAN, HASAN CAN KAYA'YA DESTEK
Hasan Can Kaya'ya ve 'Konuşanlar' programına yönelik tartışmalar sürerken; komedyen Kaan Sekban'dan, Kaya'ya yönelik eleştirilere tepki geldi.
Sekban, konunun Meclis gündemine dahi gelmesine tepki gösterdi.
'KOCA MECLİS İŞİ GÜCÜ BIRAKTI...'
Sekban, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Koca Meclis işi gücü, yoksulluğu işsizliği bıraktı, bir komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu. Daha da acısı ahlak mahlak umurlarında değil, tribüne oynayan zavallılar sürüsü! Birbirini yumruklayan tipler kendilerine ömür boyu maaş alacakları zaman ahlaktan bahsetmiyor nedense."
RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube’da başlayıp kısa süre içerisinde Exxen platformuna transfer olan Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Şahin, programın 'Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmadığını' dile getirmişti.
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