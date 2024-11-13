Ahmet Necdet Sezer’in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu kimdir? Sabiha Sezer Kısacıkoğlu kaç yaşında, nereli?

Beyoğlu'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda bir kişi silah çeken arkadaşının önüne geçerek siper oldu. İhbar üzerine olay yerine polis gelirken arkadaşının silah kullanmasını engelleyen kişinin 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu olduğu öğrenildi. Peki, Ahmet Necdet Sezer’in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu kimdir? Sabiha Sezer Kısacıkoğlu kaç yaşında, nereli?

Ahmet Necdet Sezer’in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu kimdir? Sabiha Sezer Kısacıkoğlu kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:43

İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu bir kavgaya karıştı. Peki, Ahmet Necdet Sezer’in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu kimdir? Sabiha Sezer Kısacıkoğlu kaç yaşında, nereli?

SABİHA SEZER KISACIKOĞLU KİMDİR?

Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu olarak tanınan bir avukattır. 

AHMET NECDET SEZER'İN TORUNUNE YAPTI?

Olay, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ve meslektaşı Özgün Karahan arkadaşıyla yürürken, 6 kişilik motorcu grubu yanlarından aşırı hızlı geçti.

Özgün Karahan duruma tepki gösterince grupla aralarında kavga çıktı. Gruptaki motorlarından inince tartışma büyüdü. Avukat Karahan ruhsatlı silahını çekip motorcuların üzerine yürüdü. Bunun üzerine motorcular arkadaşlarına haber verdi.

Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahlı meslektaşının önüne durarak siper oldu. Kısacıkoğlu, silahın ateşlenmemesi için uzun süre mücadele etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Her iki grup ifadeleri alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Avukat Karahan'ın motorculardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. 


Etiketler: #Ahmet Necdet Sezer #Sabiha Sezer Kısacıkoğlu

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