AKP'li Tevfik Göksu'dan kriz itirafı: Cami dahi iptal edildi

25 Aralık 2021 Cumartesi, 17:04

Ekonomideki kriz nedeniyle pek çok belediye, ilan ettikleri ihaleleri peş peşe iptal etmeye başladı.

İptal edilen ihalelerin birçoğuna, maliyetlerdeki artış nedeniyle teklif veren dahi çıkmıyor. Teklif verilmeyen ihaleler de idareler tarafından iptal ediliyor.

ESENLER DE LİSTEDE

İhale iptal eden belediyelerden biri de Esenler Belediyesi...

Esenler Belediyesi’nin 22 Aralık 2021 tarihinde kendi personeli için açtığı 37 bin 200 adet öğle yemeği ihalesini iptal etti.

Odatv'nin haberine göre, iptal gerekçesinde şöyle denildi:

“Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ Yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle”.

Yine Esenler Belediyesi, 17 Aralık 2021 tarihinde yapılacağını duyurduğu “Birlik Mahallesi Zemin Altı Otopark, Meydan ve Cami Yapım İşi” ihalesini de aynı gerekçe ile iptal etti.

Aynı zamanda İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı bir televizyon programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu belediyeyi borç yaparak iflasın eşiğine getirmekle suçlamıştı.

ÜMRANİYE'NİN GEREKÇESİ

İhale iptal eden belediyelerden biri de AKP’li Ümraniye Belediyesi. İBB’nin şirketlerinden KİPTAŞ’ın 20 yıl Genel Müdürlüğünü yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın iptal ettiği ihalelerden biri “Madeni Yağ ve Antifriz Alım İşi” idi. İptal gerekçesine, pek çok iptal gerekçesinde olduğu gibi “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle” yazıldı.

Ümraniye Belediyesi’nin iptal ettiği, “Park Yenileme ve Yapım İşi(1 Kısım)” ihalesine yazdığı gerekçe ise normalden farklıydı.

Gerekçesi ise şöyle:

“Ümraniye İlçe Sınırları Dahilinde Park Yenileme ve Yapım İşi(1. Kısım)’ne ait piyasadaki yükseliş trendi-ekonomik dalgalanmalardan kaynaklı yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesinden dolayı sağlıklı tekliflerin verilemeyeceği kanaatine varılmış olup yeni koşullara göre yeni fiyat tespitlerinin yapılmasının zaruri hale gelmesi ve ihale sürecinde yeni ihtiyaçların ortaya çıkması sebepleri doğrultusunda 4734 Sayılı Kanunun 16. Maddesine göre ihale iptal edilmiştir.”

AKP'Lİ BELEDİYELERİN İPTALLERİ

İstanbul’daki AKP’li diğer ilçe belediyelerinin bazılarının iptal ettiği ihaleler de şu şekilde:

*Zeytinburnu Belediyesi: (2021/752883) “Muhtelif Duvar ve Bina Cepherine Vinil Baskı Yaptırılması, Tasarım ve Uygulaması Hizmeti” ihalesi, “Yaklaşık Maliyetin güncel piyasa şartlarını karşılayamaması” gerekçesiyle iptal,

*Üsküdar Belediyesi: (2021/787165) “2022 Yılı Kısmi Teklifli Jeneratör Sistemlerinin Bakım ve Onarımı ile Trafo Sistemlerinin Bakım, Onarım ve Trafo İşletme Sorumluluğu Hizmet Alımı” ihalesi, “İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle” iptal,

*Gaziosmanpaşa Belediyesi: (2021/720361) “Yemek Hazırlanması, Dağıtılması Ve Taziye Hizmeti Alımı İşi” ihalesi, “Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle” iptal,

*Beyoğlu Belediyesi: (2021/713657) “Sebze ve meyve alımı” ihalesi, “Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle” iptal,

*Bağcılar Belediyesi: (2021/701381) “30000 Ton Asfalt ve Emülsiyon Alımı 2022 İşi” ihalesi, “Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle” iptal,

*Arnavutköy Belediyesi: (2021/765012) “2022 Yılı Medikal Yardımcı Araç Gereç, Tıbbi Sarf Ve Temizlik Malzemesi Mal Alım İşi” ihalesi, “Fiyat ve yaklaşık maliyet hususunda piyasa koşullarının bozulması” gerekçesiyle iptal.