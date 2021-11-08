Ahmet Ümit: Bu iktidarın gideceğinden eminim

08 Kasım 2021 Pazartesi, 12:23

Polisiye edebiyatın önde gelen isimlerinden yazar Ahmet Ümit, Halk TV'de 'Sadece Soruyorum' programında gazeteci İpek Özbey'e açıklamalarda bulundu.

AKP'ye "Geldim ve en doğruyu ben temsil ediyorum. Benim dışımdaki herkes yanlış, hatalı, hain' dediğiniz zaman ülke bitiyor" eleştirisini yönelten Ümit, gelecek seçimlerle ilgili bir öngörüsünün bulunup bulunmadığına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Ben bugünkü iktidarın gideceğinden eminim. Bunu neyle görüyorum. Anketlere bakarsanız siz de görebilirsiniz. Pazara gittiğiniz zaman görüyorsunuz. İnsanlar alamıyor. Kitap çıkarıyorum, 500 sayfa 42 lira. Okurlarım bana gelip söylüyor. Benim çok genç okurlarım var. En düşük fiyat hakikaten benim kitaplardadır."

'İNSANLAR ALAMIYOR'

Ümit, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar alamıyor. Ekmek, ulaşım, benzin... Her şey korkunç. Kış zor geçecek. İnsanlar ne yakacaklar bilmiyorum. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Her şeyi değiştirecek şey budur."

Ümit, son olarak Kısa Dalga TV’den Kemal Göktaş’a verdiği röportajda, Siyasal İslam’la geçen 20 yılın ülke için büyük bir yıkım ve iflasa neden olduğunu söylemişti.

Ümit ayrıca iktidara yakın Sabah gazetesine 2017 yılında verdiği söyleşide kullandığı “Sadece iktidarı eleştirmekle muhalefet yapılmaz, doğru icraatların desteklenmesi gerekir. Bu ülke ne sadece iktidarın ne de muhalefetin, hepimiz aynı gemideyiz” ifadeleri hakkında da konuşmuştu.

Ünlü yazar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnsanlar diyor ‘Sabah gazetesine niye röportaj verdin’ Niye vermeyeyim? Her yerde konuşmamız gerekmiyor mu? Benim her yerde çıkıp anlatmam gerekmiyor mu? Nerede anlatacağım? O dönem muhalefetin pek de aktif olmadığını, pasif olduğunu da görebiliriz. Dolayısıyla burada söylediğim şeyin hepsine şu anda da katılırım ama bugün olsa aynı gemideyiz lafını kullanmam. Bugün aynı söyleşiyi vermem. Pişman değilim ama bugün vermem. Çünkü o gün bu kadar değildi. Zaten aradıklarında da vermiyorum."