Erdoğan'ın mitinginde 'Muharrem İnce' duyurusu: Seçmenlerine çağrı yapıldı!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 16:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 16:09

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pursaklar Mitingi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiği anonsu yapıldı.

Erdoğan'ın danışmanı Orhan Karakurt tarafından yapılan anonsta şu ifadeler kullanıldı:

"Altılı Masa'yı FETÖ öyle bir kuşatmışki, bugün kasetle Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. Şimdi Muharrem İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz: Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil. milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır."

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezi önünde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. İnce “Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum” ifadelerini kullanmıştı.