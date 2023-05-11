Erdoğan'ın mitinginde 'Muharrem İnce' duyurusu: Seçmenlerine çağrı yapıldı!
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın mitinginde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğine dair anons yapıldı. Anonsta İnce'ye “Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil. milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır” diye seslenildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pursaklar Mitingi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiği anonsu yapıldı.
Erdoğan'ın danışmanı Orhan Karakurt tarafından yapılan anonsta şu ifadeler kullanıldı:
"Altılı Masa'yı FETÖ öyle bir kuşatmışki, bugün kasetle Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. Şimdi Muharrem İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz: Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil. milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır."
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezi önünde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. İnce “Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum” ifadelerini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu