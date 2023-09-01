Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak? Arka Sokaklar 18. sezonda hangi oyuncular yer alacak?
Arka Sokaklar dizisinin devam edip etmeyeceği merak konusu. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı, hangi kanalda olacağı ve oyuncuları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak? Arka Sokaklar 18. sezonda hangi oyuncular yer alacak? İşte ayrıntılar...
ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Arka Sokaklar 18. sezonuyla 1 Eylül'de yayımlanmaya başlayacak.
ARKA SOKAKLAR NE ZAMANDIR YAYIMLANIYOR?
Arka Sokaklar'ın ilk bölümü; Erler Film (2006-2022) ve D Media (2023-günümüz) imzasıyla, 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlandı.
ARKA SOKAKLAR'IN 18. SEZONU NEREDE YAYIMLANACAK?
Arka Sokaklar'ın yeni sezonu Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.
YENİ SEZONA KİMLER DAHİL OLDU?
Yapıma bu sezon Mustafa Üstündağ da dahil olacak. Üstündağ, dizinin yeni kötü adamı olarak seyirci ile buluşacak.
Oğuz Peçe de uzun zaman sonra tekrardan diziye dahil oldu. Proje seçimi konusunda çok titiz olan oyuncu, yine Emre komiser rolüyle fenomen polisiye dizide seyirciyle buluşacak. Çekimlerine yakında başlanacak “Arka Sokaklar”, yeni sezonda seyircisiyle buluşacak.
RIZA BABA ÖLDÜ MÜ?
Yayımlanan fragmanda bir tabutun önünde yer alan fotoğraf akıllara Rıza Baba öldü mü sorusunu getirdi. Fakar fragmanda başka bir ayrıntıya yer verilmemiş.
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