Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak? Arka Sokaklar 18. sezonda hangi oyuncular yer alacak?

YENİ SEZONA KİMLER DAHİL OLDU?

Yapıma bu sezon Mustafa Üstündağ da dahil olacak. Üstündağ, dizinin yeni kötü adamı olarak seyirci ile buluşacak.

Oğuz Peçe de uzun zaman sonra tekrardan diziye dahil oldu. Proje seçimi konusunda çok titiz olan oyuncu, yine Emre komiser rolüyle fenomen polisiye dizide seyirciyle buluşacak. Çekimlerine yakında başlanacak “Arka Sokaklar”, yeni sezonda seyircisiyle buluşacak.