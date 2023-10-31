İhbar polisleri harekete geçirdi: Dilan Polat'ın kayınpederinin bahçesinde kazı yapıp delil aradılar

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:41

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:42

Uzun süredir kara para aklama ver vergi kaçakçılığıyla suçlanan ve haklarında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına el konulan Engin Polat ve Dilan Polat'a ait 15 şirkette geçen günlerde arama yapıldı.

Polat ailesinin şirketlerinin aranacağı sabah, soruşturma savcısına yapılan ihbarda çiftin bazı evrakları şirketten kaçırarak baba Sezgin Polat'ın evinin bahçesine gömdüklerini ileri sürdü.

Emniyet güçleri tarafından yapılan bahçe aramasında belgelere ulaşılamadı.

ÖNCE VİLLAYI SONRA BAHÇEYİ ARADILAR

Kanal D Ana Haber'in ulaştığı bilgilere göre, çiftin şirketlerine baskın yapıldığı esnada savcılığa ihbarda bulunan bir kişi, ailenin şirkette bazı evrakları baba Sezgin Polat'ın Sancaktepe'de evinin bahçesine gömdüğünü ileri sürdü.

İhbarın değerlendirilmesinin ardından savcıdan talimat alan emniyet güçleri Sezgin Polat'ın villasına baskın yaptı. Evde arama yaparak herhangi bir delil bulamayan ekip daha sonra bahçede kazı çalışması yaptı. Bahçede yapılan aramada da iddia edilen bir belgeye rastlanmadı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı.

Aramalarda çiftin telefonları dahil tüm dijital materyallere de el konulmuştu.