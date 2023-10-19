'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı: Yukarı bak yukarı!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi, sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Nejat işler'in yer aldığı "Aile" dizisinin 16'ncı bölümü yayınlandı.
Dizie "Aslan"ı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve "Devin"i oynayan Serenay Sarıkaya'nın yatak odasındaki tartışma sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
'YUKARI BAK' LAFI DİKKAT ÇEKTİ
İlgili sahnede beraber yatak odasına gelen Aslan ile Devin, Leyla'nın ve çocukların durumunu konuştu. Bu sırada üstünü değiştiren Aslan, Devin'in dikkatini çekti. Devin, Aslan'a "Yeni taktiğin bu mu?" diye sorarken Aslan da ona "Yukarı bak yukarı" diyerek yanıt verdi. Devin de aynısını Aslan'a yaparak intikamını aldı.
Sahne sosyal medyada tartışmalara neden olurken bazı kullanıcılar "RTÜK'ün bunları görmediğini" söylerken bazıları ise "oyunculuklarının iyi olduğu" eleştiriisi yaptı.
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