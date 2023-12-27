Aile dizisine veda eden Selin Şekerci'den eğlenceli paylaşım

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:33

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:34

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın partner olarak başrollerini paylaştığı ekranların sevilen dizisi Aile, bu akşam 26. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı sevilen diziye ikinci sezonunda avukat Serap Varol karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Selin Şekerci, bir önceki bölüm sonunda diziye trajik bir şekilde veda etmişti.

Dizinin yeni bölümünün yayınlamasıyla birlikte Instagram hesabından set fotoğraflarını paylaşan Şekerci önce duygulandırdı ardından Instagram'dan paylaştığı hikayeyle takipçilerini güldürdü.

Sevilen oyuncu Selin Şekerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aile. Baştan söyleyeyim ben fotoğraf çekilme konusunu beceremem, unuturum çocukluk travması… Ekip fotoğrafımızı da canım ekip akıl etti diğerlerini de Merve ve Efsun’dan( bir an beni bırakmayan ) topladım. 12 bölüm beni aşırı mutlulukla, huzurla, kahkahayla çalıştıran güzel ekibim. Oyuncu arkadaşlarım, ustalarım! Canım Cem hocam, Gökçen hocam. Hepinizi ayı gibi özleyeceğim be! Siz de beni özleyeceksiniz, biliyorum. Gençliğimiz var, daha denk geliriz. Eksikler çok burada toplayabildiğim kadar topladım hakkınızı helal edin artık."

"EN ÇOK TEŞEKKÜRÜM SANA NEJAT"

"Bir de en çok teşekkürüm sana Nejat. azıcık tedirgin olsam kafamı çevirdiğimde gözünü gördüğüm için, bazen hiç konuşmadan en çok konuştuğum, 'ne yapacağım şimdi' diye far görmüş tavşan gibi bakarken 'ufaklık'la dalga geçip aşırı güldürdüğün için, kıyak partnerliğin için, hep yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Son fotoğrafa tıslayacaksın kesin. Seni aşırı seviyorum. Bir de evet 'her şey çok güzel olacak.' Hoşça kalın efendim gururla çalıştığım bir iş oldu iyi ki de oldu."

Selin Şekerci bir başka paylaşımında ise, dizide ölen karakteri avukat Serap Varol için lokma döküldüğünü söyleyerek şunları kaydetti:

"Oynadığı karakter ölünce arkasından lokma döktürmedi demezsiniz. Kabul etsin, amin. Hoşça kal Serap Varol Bozdoğan."