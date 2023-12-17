Boğaziçi Film Festivali'nde ödül gecesi: Selin Şekerci ve Uğur Güneş'e, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu ödülü...

Yayınlanma: 17.12.2023 - 18:50

Güncelleme: 17.12.2023 - 18:50

11. Boğaziçi Film Festivali, birbirinden etkileyici ve çeşitli yapımların yarıştığı kategorilerde kazananları buldu. Bu yılki ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festivalde "Annesinin Kuzusu" ve "A House in Jerusalem" adlı filmler, "En İyi Film" seçilerek prestijli Altın Yunus ödüllerini kazandı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından sinemaseverleri bir araya getiren bu önemli etkinlik, Türk sinemasına ve uluslararası sinemaya katkı sağlamaya devam ediyor. Kazananları belirleyen jüri, birbirinden yetenekli sinemacıları ödüllendirdi ve festivalin sonunda unutulmaz bir ödül töreni düzenlendi. İşte Boğaziçi Film Festivali'nde kazananlar:

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film: "Annesinin Kuzusu"

En İyi Yönetmen: Umut Evirgen "Annesinin Kuzusu"

En İyi Senaryo: Yiğit Küçükkibar "Gün Batımına Birkaç Gün Kala"

En İyi Kadın Oyuncu: Selin Şekerci "Annesinin Kuzusu"

En İyi Erkek Oyuncu: Uğur Güneş "Gün Batımına Birkaç Gün Kala"

En İyi Görüntü Yönetmeni: Sebastian Weber "Annesinin Kuzusu"

En İyi Kurgu: Umut Sakallıoğlu "Gün Batımına Birkaç Gün Kala"

En İyi İlk Film: Miraç Atabey "Zamanımızın Bir Kahramanı"

Fiyab En İyi Yapımcı: "Gün Batımına Birkaç Gün Kala"

ULUSLARARASI UZUN METRAJ YARIŞMASI

En İyi Film: "A House in Jerusalem"

Jüri Özel Ödülü: "Ama Gloria"

En İyi Yönetmen: Muayad Alayan "A House in Jerusalem"

En İyi Kadın Oyuncu: Saar Rogiers "Sea Sparkle"

En İyi Erkek Oyuncu: Hamid Reza Abbasi "Empty Nets"

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Ulusal Belgesel: "Oyun Bitti"

Jüri Özel Ödülü: "Kedi Adam"

Kısa Kurmaca Kategorisi:

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü: "Highway of a Broken Heart"

Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü: "Kurdun Kutusu"

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film: "Silhouette"

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü: Can Baran "Apartman Boşluğu"