Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'daki sahnesiyle gündem oldu: 'Tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 11:37

Güncelleme: 26.09.2024 - 11:37

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı.

Özcan Deniz’in canlandırdığı “Doç. Dr. Levent Alkanlı” karakterinin, bir televizyon programına katılarak "Bütün tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır" dediği sahne, fragmana damga vurdu.

Bu sahne, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Özcan Deniz, özellikle X platformunda en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Fragmanın yayınlanmasının hemen ardından Trend Topic listesinde birinci sıraya yerleşen Deniz, sosyal medyada pek çok yorum aldı.

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı, NOW TV'de ekrana gelen dizinin yeni sezonunun ilk bölümüne ait ikinci fragman da izleyiciyle buluştu. Kızıl Goncalar'ın bu sezonu, izleyicilere gerilim dolu anlar vaat ediyor. Levent'in tarikatlar hakkında yaptığı sert açıklamaların yanı sıra, dizide Vahit'in karanlık planlarının adım adım ortaya çıkacağı ve Meryem ile ailesinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağı görülüyor. Merakla beklenen yeni sezon, 30 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit’ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

Meryem, Birgül ve Zeynep’in kızları okutma çabası Cüneyd’in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşsa da Cüneyd’in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur. Naim ise her şeyini kaybetmiş ve sürülmüşken Nadire’den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır. Yine de işler hiç de beklediği gibi sonuçlanmayacaktır. Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacağı anda Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak Levent’e rağmen harekete geçen Beste’nin son hamlesi Mira’yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yakındır. Ancak ortaya çıkacak tek sır bu olmayacaktır. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği nihayet öğrense de artık her şey için çok geçtir…

DİZİNİN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar’ın başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal var. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Türek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz gibi usta oyuncular yer alıyor.