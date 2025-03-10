Ailesiyle olan tartışmalarıyla gündemdeydi... Özcan Deniz'den dikkat çeken paylaşım

Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:07

Güncelleme: 10.03.2025 - 10:07

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik açıklamaları sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.



Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Deniz, "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine." diyerek konuyla ilgili yorum yapmamayı tercih etti.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özcan Deniz hakkında, "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma açıldı.

İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Deniz, yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu belirtti. Konuyu savcılığa da anlattığını söyleyen sanatçı, "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez." dedi.

AİLESİNE SERT SÖZLER

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesine sitemde bulundu.

"Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip 'RAKİP' olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın." ifadelerini kullanan sanatçı, "Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!" diyerek tepkisini dile getirdi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tartışmalar devam ederken Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar, oğlu ve dostlarıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Öte yandan, Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci de sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.