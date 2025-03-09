Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında yeni kriz! Takipten çıktı

Diyarbakır Bağlar'da Narin Güran adına anaokulu açan ve sosyal medya hesabında teşekkür paylaşımı yapan Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın arası açıldı. Bunun üzerine Akalın, Ergen'in takipten çıkardı.

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında yeni kriz! Takipten çıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 20:58

Gülben Ergen, "Çocuklar Gülsün Diye" derneğiyle 56. anaokulunu Diyarbakır'da katledilen Narin Güran adına açmıştı. Gülben Ergen'in bizzat yer aldığı anaokulunun açılışında, Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in babası da yer almıştı.

Açılışın ardından ise Gülben Ergen, sosyal medya hesabında birçok kişiye teşekkür etti. Teşekkür paylaşımına ise Demet Akalın yorum yazdı.

"AYIP OLDU İNSANLARA"

Demet Akalın, Gülben Ergen'in anaokulu açılışı için yaptığı teşekkürlerde Ceylan ailesinin yer almamasına sitem etti. Akalın "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben!!! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" dedi. Bu yorumun ardından da Gülben Ergen, Akalın'a yanıt verdi.

"Sevgili Demet.... Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan "teşekkür" beklediğini düşünemedim/düşünmedim" dedi. Sonra da WhatsApp'tan teşekkür ettiğini belirten Ergen "Adreslerini yazarsan buradan da edeyim" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından da Akalın, Gülben Ergen'in takipten çıkardı.


Etiketler: #Demet Akalın #Gülben Ergen

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