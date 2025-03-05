Soruşturma başlatılmıştı: Özcan Deniz ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
Oyuncu Özcan Deniz, hakkında açılan soruşturma sebebiyle ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna geldi.
Sanatçı Özcan Deniz, 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna geldi.
Ayrıntılar geliyor...
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şarkıcı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer Uskumruköy’de bulunan sit alanı içerisinde kalan arazideki 3 villada ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanlarına çevrildiğinin tespiti üzerine ‘imar kirliliğine neden olma’ ve ‘kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #özcan deniz
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' çağrısı
- O şartı sağlayanların aylıkları artacak!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!
- 163 bıçak darbesiyle öldürdü, 'gülerek' savunma yaptı
- ‘Affedebileceğim bir şey değil’