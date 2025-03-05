Soruşturma başlatılmıştı: Özcan Deniz ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

Oyuncu Özcan Deniz, hakkında açılan soruşturma sebebiyle ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna geldi.

Soruşturma başlatılmıştı: Özcan Deniz ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
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DHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:23

Sanatçı Özcan Deniz, 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. 

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şarkıcı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer Uskumruköy’de bulunan sit alanı içerisinde kalan arazideki 3 villada ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanlarına çevrildiğinin tespiti üzerine ‘imar kirliliğine neden olma’ ve ‘kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

 


Etiketler: #özcan deniz

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