Özcan Deniz'den ailesine sert sözler: 'Sizi Allah'a havale etmiyorum'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 10:10

Güncelleme: 06.03.2025 - 10:10

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Deniz, "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" ifadelerini kullandı.

İFADE VERDİ

Özcan Deniz hakkında, İstanbul Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki üç villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Adliyede ifadesini verdikten sonra açıklama yapan Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu belirtti. “Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez” dedi.

AİLESİNE SİTEM ETTİ

Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. “Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip ‘rakip’ olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın" ifadelerini kullandı.

Sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!"

AİLEDEN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladığı iddialarına yanıtlarken "Elim değmedi, dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim" dedi. Ayrıca Özcan Deniz'in torunu Kuzey'i kendisine getirmediğini söyledi.

Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ise, "Annem manipüle ediliyor. Ercan Deniz, Özcan'ın telif haklarını gasp etmeye çalışıyor. 6 yaşındaki Kuzey'in geleceği tehlikede. Özcan sadece 'Oturduğum evi bana verin, başka bir şey istemiyorum' dedi, ancak Ercan farklı hamleler yaptı" diye konuştu.

Ercan Deniz ise "Özcan ekmeğimle ve geleceğimle oynuyor. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 75 milyonluk borç bana kalıyor, 150-200 milyonluk malım mülküm Özcan'ın üzerinde. Adalet elbet yerini bulacak" dedi.