Özcan Deniz'den abisine rest! 'İsteseler canımı vereceğim insanları hayatımdan çıkarttım'

Yayınlanma: 25.08.2024 - 15:11

Güncelleme: 25.08.2024 - 15:11

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, çocuk yaşlardan itibaren ailesinin geçimini sağlayan isimlerden biri olarak biliniyor. Ailesine konforlu bir hayat sunan Deniz’in menajerliğini yıllarca abisi Ercan Deniz üstlenmişti. Ancak abisinin ticari yatırımları ve kararları nedeniyle defalarca maddi ve manevi zorluklar yaşayan Özcan Deniz, her şeye rağmen ailesinin yanında yer almaya devam etti. Ancak son dönemde, Ercan Deniz ile sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yollarını tamamen ayırdı.

Bu ayrılığın ardından Ercan Deniz, sosyal medyada Müge Anlı’ya ait bir video ile gönderme yaparak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu:

"Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve Rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım."

Ercan Deniz ayrıca, son eşi ve oğluyla birlikte yaptığı başka bir paylaşımda "Kurduğunuz aile doğduğunuz aileden daha önemlidir" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz ise, dün gece Alaçatı sahnesinin ardından yaptığı peş peşe duygusal paylaşımlarla aile bağlarını kopardığını belirtti. Sezen Aksu'nun "Ahdım Olsun" şarkısı eşliğinde, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti.

Deniz, paylaşımında şunları söyledi:

"Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o, haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz…"

Ayrıca, Özcan Deniz, "İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarını üzülmekten daha kolay… Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu? Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var?" ifadeleriyle yaşadığı duygusal kırgınlıkları dile getirdi.