Ailesiyle yaşadığı sorunlar sonrası kalp spazmı geçirmişti! Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, annesi ve ağabeyiyle yaşadığı gerginliklerin ardından hastanelik oldu. Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen aile içi tartışmaların ardından kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkan Deniz, Bakü konseri öncesinde havaalanında görüntülendi.

Ailesiyle yaşadığı sorunlar sonrası kalp spazmı geçirmişti! Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 14:52

Bir süredir annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, ailesinin kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda Deniz'in kalp spazmı geçirdiği belirlendi.

Özcan Deniz’in hastaneye kaldırılmasının ardından eşi Samar Dadgar ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" ifadelerini kullandı.

Deniz, Bakü konseri öncesinde basın mensuplarına sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.


Etiketler: #özcan deniz #sağlık durumu

İlgili Haberler

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in sağlık durumuna dair açıklama

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in sağlık durumuna dair açıklama
Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz neden hastaneye kaldırıldı? Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl?

Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz neden hastaneye kaldırıldı? Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl?
Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in Samar Dadgar mesleği ne?

Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in Samar Dadgar mesleği ne?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler