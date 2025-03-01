Ailesiyle yaşadığı sorunlar sonrası kalp spazmı geçirmişti! Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl?
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, annesi ve ağabeyiyle yaşadığı gerginliklerin ardından hastanelik oldu. Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen aile içi tartışmaların ardından kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkan Deniz, Bakü konseri öncesinde havaalanında görüntülendi.
Bir süredir annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, ailesinin kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda Deniz'in kalp spazmı geçirdiği belirlendi.
Özcan Deniz’in hastaneye kaldırılmasının ardından eşi Samar Dadgar ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" ifadelerini kullandı.
Deniz, Bakü konseri öncesinde basın mensuplarına sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Etiketler: #özcan deniz #sağlık durumu
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