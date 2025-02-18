Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in sağlık durumuna dair açıklama

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:42

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:42

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.

Son olarak karşılıklı şiddet iddialarıyla gündeme gelen Deniz ailesinin üyelerinden peş peşe açıklamalar geldi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

"KALP SPAZMI GEÇİRDİM"

Kalp krizi geçirdiği iddia edilen ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama kendisinden geldi.

Özcan Deniz, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi:

"Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda."

SAMAR DADGAR'DAN SERT AÇIKLAMA

Yaşanan gerginliklerin ardından Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı. Eşi Samar Dadgar ise sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak, “Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum, yoldayım! Nefes alamıyorum! Özcan’a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Hepinizi… Hepinizi…” ifadelerini kullandı.





SİBEL SEMERCİ'DEN AÇIKLAMA

Ünlü ismin kardeşi Sibel Semerci ise sosyal medya hesabından şunları söyledi: