Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi... Özcan Deniz annesiyle ilgili konuştu: Bayramda aramadım

Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:20

Güncelleme: 07.04.2025 - 10:48

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı küslüğün ardından annesi Kadriye Deniz ve kız kardeşiyle de arasının açılmasıyla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz haftalarda ailesinin kendisine yönelik sözlerinin ardından kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında anjiyo olan Özcan Deniz, objektiflere yansıdı.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA ANNESİNİ ARAMADI



2. Sayfa’nın haberine göre, ayaküstü muhabirlerle sohbet eden 52 yaşındaki Özcan Deniz’e Ramazan Bayramı’nda annesini arayıp aramadığı soruldu. Ünlü şarkıcı bu soruya, “Yok, aramadım. Teşekkür ediyorum” şeklinde kısa bir yanıt vererek uzaklaştı.

"BÜTÜN SUÇLAR SANA AİT"

Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla ağabeyi Ercan Deniz hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Ağabeyinin uyuşturucu bağımlısı ve dolandırıcı olduğunu iddia eden sanatçı, şunları söylemişti:

“Korkutarak, ölümle tehdit ederek çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken, anlamak mümkün değil! Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait.”

Özcan Deniz, açıklamasının devamında ailesini ayakta tutmak için yıllarca mücadele ettiğini belirterek, “30 yıldır seni herkes konusunda uyardı ama ben seni kenara atmadım, sahip çıktım. Şimdi herkesin haklı çıktığı bir noktadayız” ifadelerini kullandı.

"SANA RAĞMEN ÖRDÜM BU KARİYERİ"

Sanatçı, açıklamasında ağabeyinin kendi ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığını ve maddi zarar verdiğini öne sürerek şu sözlerle devam etti:

“Benim adımı kullanıp dolandırdığın kim varsa bana ulaşıyor. 60 yaşına merdiven dayamış bir adamsın. Neyin peşindesin bilen yok. Kazancımı kendi kazancın zannediyorsun. Karından bile sakladığın, sadece senin ve oğlunun bildiği yurt dışına kaçırdığın paramın izini buldum. Ekmeğimle oynadın. Ahlaksızca karımı diline doluyorsun, iftiralar atıyorsun. 40 yıllık birikimimi heba ettin.”

Özcan Deniz, açıklamasını “Artık hukuksal işlemleri başlattım. Suçlu psikolojisi içindesin, utanç verici bir amaç güdüyorsun. Ben senin sayende değil, sana rağmen ördüm bu kariyeri” sözleriyle noktaladı.