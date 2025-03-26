Özcan Deniz’den ağabeyi Ercan Deniz’e sert yanıt: 'Tüm suçlar sana ait'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 17:39

Güncelleme: 26.03.2025 - 17:39

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisi hakkındaki açıklamalarının ardından kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde anjiyo olan Deniz, sessizliğini bozarak ağabeyi Ercan Deniz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN SUÇLAR SANA AİT"

Ercan Deniz, önceki günlerde kardeşi Özcan Deniz'i vergi kaçırmakla suçlamıştı. Bu iddialara yanıt veren Özcan Deniz, ağabeyinin uyuşturucu bağımlısı ve dolandırıcı olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Korkutarak, ölümle tehdit ederek yaptığın bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmadağan ettin. Ne bu hırs ve öfken, anlamak mümkün değil! Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya and içmişsin."

"40 YILLIK BİRİKİMİMİ HEBA ETTİN"

Ağabeyinin, kendi adını kullanarak dolandırıcılık yaptığını iddia eden Deniz, şu ifadeleri ekledi:

"Benim adımı kullanıp dolandırdığın kim varsa bana ulaşıyor. 60 yaşına merdiven dayamış bir 'adamsın'. Neyin peşindesin bilen yok. Sen, benim bütün kazancımın kendi kazancın olduğunu zannediyorsun. Karından bile sakladığın, sadece senin ve oğlunun bildiği yurt dışına kaçırdığın paramın izini buldum. 'Ekmeğimle oynadı' cümlesi bu yüzden. 40 yıllık bütün birikimimi heba ettin."

"SANA RAĞMEN BU KARİYERİ ÖRDÜM"

Kariyerini ağabeyine rağmen inşa ettiğini belirten Deniz, artık hukuki süreci başlattığını duyurdu:

"Seninle ilgili artık hukuksal işlemleri başlattım. Suçlu psikolojisi içindesin. Bu yüzden ekranlardan inmiyorsun. Utanç verici bir amaç güdüyorsun: 'Beni bitirmek'. Ben senin sayende değil, sana rağmen ördüm bu kariyeri. Sahtekarlıkla sarsılmaz. İlahi adalet için zaten Allah yardımcın olsun."