Soruşturması devam ediyordu: Özcan Deniz'e yeni inceleme! Vergi Denetim Kurulu gelirlerini inceleyecek

Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:30

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:30

Sanatçı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer’de sit alanı içerisinde bulunan arazide inşa ettiği üç villaya izinsiz eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma devam ederken, yeni bir inceleme daha başlatıldı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sanatçının mali durumunu mercek altına aldı.

Sabah'ın haberine göre, Özcan Deniz’in kardeşi Ercan Deniz, ünlü sanatçının mali durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Özcan, oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sanatçının yüksek miktardaki kredi kartı harcamalarına dikkat çekti.

Bu açıklamaların ardından Vergi Denetim Kurulu, Özcan Deniz’in gelir ve giderlerini incelemek üzere harekete geçti.

Öte yandan, sanatçının Sarıyer’deki villalarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Tarihi sit alanı içerisinde bulunan arazide inşa edilen üç villaya izinsiz eklemeler yapıldığı ve imar kurallarının ihlal edildiği iddia ediliyor.

Yapılarla ilgili tespitlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de sürece dahil oldu.

Vergi incelemesinin ne kadar süreceği ve sanatçı hakkında herhangi bir usulsüzlük tespit edilip edilmediği ise önümüzdeki süreçte belli olacak.