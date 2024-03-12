Airbnb daire içi güvenlik kameralarını yasaklıyor

Airbnb, dairelerin içinde bulunan güvenlik kameralarını dünya çapında yasaklayacaklarını duyurdu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 12.03.2024 - 08:55
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Getty Images

Airbnb, dairelerin içinde bulunan güvenlik kameralarını dünya çapında yasaklayacaklarını duyurdu.

Yasak önümüzdeki ayın sonunda başlayacak.

Şirket bunu güvenlik kurallarını basitleştirmek ve misafirlerin mahremiyeti için yaptıklarını açıkladı.

Airbnb kullanıcıları daha önce kameralara dair endişelerini dile getirmişti.

Şirketin topluluk politikası yöneticisi Juniper Downs, çok az sayıda evin içinde güvenlik kamerası olduğunu, bu yüzden az sayıda evin etkileneceğini belirtti.

Airbnb’nin mevcut kuralları güvenlik kameralarına salon ve koridor gibi alanlarda izin verirken banyo ve yatak odası gibi yerlerde izin vermiyor.

İlanda güvenlik kamerasının yerlerinin de açıkça yazılması gerekiyor.

Şirket ayrıca evin dışında bulunan ve evin içine bakan kameralara da izin vermiyor.

Yeni kurallar kapı zili kameralarına ve daire için gürültü tespit edici cihazlara izin vermeye devam edecek.

Bu cihazlar, ev sahiplerinin evde parti verilip verilmediğini anlamasını sağlıyor.

Kural değişikliği, ABD’deki Saturday Night Live programında, tuvalette kamera saklanmış bir Airbnb evinin yer aldığı bir parodi yayımlanmasından bir hafta sonra geldi. Söz konusu video, YouTube’da 1,2 milyon defa izlendi.


BBC Türkçe
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