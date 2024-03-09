PTT hizmet binasında dehşet anları... Güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı!

Batman’da PTT hizmet binasında çalışan güvenlik görevlisi kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 13:51
PTT hizmet binasında dehşet anları... Güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı!
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Batman'da Meydan Mahallesi'nde bulunan PTT hizmet binası içinde kimliği belirsiz bir kişi sıra almadan işlem yapmaya çalışırken güvenlik görevlisi F.A. ile arasında tartışma yaşandı.

Tartışmada şahıs, yanında bulundurduğu bıçakla güvenlik görevlisine saldırarak sırtından bıçakladı.

Saldırı anı, PTT binası içinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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