Ajda Pekkan ‘Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısını aradı

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın RTÜK’ün 'Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezayı eleştirdiği ve dizinin yapımcısı Faruk Turgut’u arayıp tebrik ettiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 13:14
Ajda Pekkan ‘Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısını aradı
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'Kızılcık Şerbeti' dizisi bir bölümündeki kadına şiddet sahnesi nedeniyle ceza almıştı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verilmişti.

Melis Civelek ile Zeynep Gür‘ün yazdığı dizinin sezon finalinde ise Ajda Pekkan‘ın Şehrazat imzalı 'Sen İste' isimli şarkısı kullanıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şarkının ardından, diziyi beğenerek izlediğini söyleyen, RTÜK’ün verdiği cezayı da eleştiren Ajda Pekkan'ın yapımcı Faruk Turgut’u arayıp tebrik ettiği öğrenildi.


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