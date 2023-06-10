Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali dünya sıralamasına girdi
Kızılcık Şerbeti dün sezon finali yaptı. Dizi, dünya sıralamasına girerek üç saat Twitter’ın Trend Topic (TT) listesinde yer aldı.
İlk bölümünden itibaren reytinglerde üst sırada yer alan Kızılcık Şerbeti, dün sezon finali bölümüyle seyircinin karşısına çıktı.
DÜNYA SIRALAMASINA GİRDİ
Bölüm sosyal medyada gündem oldu. #KızılcıkŞerbeti etiketi dünya sıralamasına girerek üç saat Twitter'ın TT listesinde yer aldı.
'Kızılcık Şerbeti' 11 saat, 'Sıla Türkoğlu' 1 saat, 'Nursema' 6 saat ve 'Kıvılcım' etiketi yaklaşık 6 saat TT listesinin zirvesinde yer aldı.
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