Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali dünya sıralamasına girdi

Kızılcık Şerbeti dün sezon finali yaptı. Dizi, dünya sıralamasına girerek üç saat Twitter’ın Trend Topic (TT) listesinde yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 15:49
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali dünya sıralamasına girdi
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İlk bölümünden itibaren reytinglerde üst sırada yer alan Kızılcık Şerbeti, dün sezon finali bölümüyle seyircinin karşısına çıktı.

DÜNYA SIRALAMASINA GİRDİ

Bölüm sosyal medyada gündem oldu. #KızılcıkŞerbeti etiketi dünya sıralamasına girerek üç saat Twitter'ın TT listesinde yer aldı. 

'Kızılcık Şerbeti' 11 saat, 'Sıla Türkoğlu' 1 saat, 'Nursema' 6 saat ve 'Kıvılcım' etiketi yaklaşık 6 saat TT listesinin zirvesinde yer aldı.


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