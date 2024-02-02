Ajda Pekkan'dan korkutan haber: Süperstar ameliyat oldu!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:56

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:57

Enerjisi, tarzı ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Süperstar Ajda Pekkan, yaz ayından beri omuz ağrısı yaşıyordu. Yoğun konser takviminden fırsat bulan Pekkan, gün sağ omzundan ameliyat oldu.

Pekkan, 3 gün önce İstanbul'daki özel bir hastanede bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası taburcu edilerek evine gönderilen sanatçı, 3 hafta boyunca fizik tedaviye gidecek. Daha önce kalçasını kıran Pekkan'ın omzunda kas yırtılması sorunu vardı.

Sanatçı, aynı omzundan bir operasyon daha geçirmişti. Evinde dinlenmeye çekilen Ajda Pekkan, sağlık durumuyla ilgili de henüz bir açıklama yapmadı.



