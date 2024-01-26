Ajda Pekkan ve Cem Adrian'dan albüm müjdesi
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserlerinde Ajda Pekkan'ın sahnesine konuk olan Cem Adrian dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Süperstar Ajda Pekkan'la birlikte fotoğraf paylaşan Cem Adrian, hayranlarını heyecanlandırdı.
Ajda Pekkan, 16 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkmıştı.
Süperstar sahneye ünlü sanatçı Cem Adrian'ı davet etmişti ikili 'Sen Benim Şarkılarımsın' şarkısı ile düet yapmıştı. Hayranlarının aklına kazınan bu sahnelerden aylar sonra Cem Adrian müjdeli haberi paylaştı.
Adrian, Süperstar Ajda Pekkan ile stüdyodan fotoğraflar paylaştı.
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