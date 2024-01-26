Ajda Pekkan ve Cem Adrian'dan albüm müjdesi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserlerinde Ajda Pekkan'ın sahnesine konuk olan Cem Adrian dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Süperstar Ajda Pekkan'la birlikte fotoğraf paylaşan Cem Adrian, hayranlarını heyecanlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:29
Ajda Pekkan ve Cem Adrian'dan albüm müjdesi
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Ajda Pekkan, 16 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkmıştı.

Süperstar sahneye ünlü sanatçı Cem Adrian'ı davet etmişti ikili 'Sen Benim Şarkılarımsın' şarkısı ile düet yapmıştı. Hayranlarının aklına kazınan bu sahnelerden aylar sonra Cem Adrian müjdeli haberi paylaştı.

Adrian, Süperstar Ajda Pekkan ile stüdyodan fotoğraflar paylaştı.

Cem Adrian, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımına 'Bugün günlerden Ajda' notunu düştü. Sevilen sanatçının hikayesinde yer alan 'Coming soon' notu ise hayranlarına 'Ne zaman?' sorusunu akıllara getirdi.


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