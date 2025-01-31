Akasya Asıltürkmen'den 'evlilik' yorumu: 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'

Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:42

Güncelleme: 31.01.2025 - 16:42

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Akasya Asıltürkmen, katıldığı Balçiçek ile Bu Gece programında evlilikle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Balçiçek İlter’in sunduğu programa konuk olan Asıltürkmen, evlilik hakkındaki düşüncelerini paylaşarak, "Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum" dedi.

Bu sözler stüdyoda şaşkınlık yaratırken, sunucu Balçiçek İlter, "Niye zorunda olasın?" diyerek tepki gösterdi.

Asıltürkmen, sözlerine devam ederek, "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık, o yatağa yatıyorsun. 1 tane oda var" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Balçiçek İlter ise esprili bir dille "Sen evliliği yanlış anlamışsın" yorumunda bulundu.