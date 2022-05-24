Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan ilk açıklama: 'Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum'

24 Mayıs 2022 Salı, 13:00

Akciğer kanserine yakalandığı duyurulan oyuncu Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kalkavan paylaşımında, "Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum, valla çok mutlu oldum" yazdı.

59 yaşındaki Kalkavan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Hamdi Alkan ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum."

NE OLMUŞTU?

Pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan üzen haber gelmişti. 59 yaşındaki sanatçının, akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kalkavan'ın saçlarını kazıttığı görülmüştü.

"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"

Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.