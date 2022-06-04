Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan'dan sevindiren haber
Yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımıyla akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkan Billur Kalkavan, 3. kemoterapiden sonra yaşadıklarını anlattı. Sosyal medya hesabından hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan Kalkavan, "Sıkıntı yaşamadım, bulantım da yok. Hafif halsizlik var o kadar. Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde" dedi.
Geçen günlerde akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi. Kemoterapi görmeye başladığı için saçlarını kazıtan oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
“AZ DA OLSA KİLO ALDIM”
Hasta yatağından bir fotoğrafını yayınlayan Kalkavan, 3. kemoterapi sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Hastanede kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemoterapiden sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar. Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım iyi geldi valla."
"Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler iyileşmemdeki en büyük etken çünkü. Herkesi seviyorum, hiç bir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış."
'44 KİLOYUM, KİLO ALMAM GEREKİYOR' DEMİŞTİ
Daha önce de Instagram hesabından açıklama yapan 59 yaşındaki oyuncu, "3. kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım. Çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hala 44.7 kiloyum ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor. Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemo var, arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım. Sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor" demişti.
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