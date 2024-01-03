Armağan Çağlayan'dan 'TÜİK' tepkisi: 'Enflasyona İbo Show filtresi uygulanmış gibi'
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon 2023’te yüzde 64,77 oldu. Aylık artış ise yüzde 2,93 olarak açıklandı. Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın 'enflasyon' yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.
Yılbaşının vazgeçilmez programlarından İbo Show bu sene herkesi şaşırtmıştı.
Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan'ın konuk olduğu programda kullanılan filtrenin ayarı fazla kaçınca ortaya ilginç görüntüler çıkmıştı.
Konuklar adeta çocukluklarına dönmüş, özellikle Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın filtreli halleri izleyenleri şaşırtmıştı.
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN’DAN ‘ENFLASYON’ YORUMU
Bugün ise enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan’dan dikkat çeken bir yorum geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon 2023’te yüzde 64,77 oldu. Aylık artışsa yüzde 2,93 oldu.
Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşımda gündem olan İbo Show filtresini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"TÜİK enflasyona, yılbaşı gecesi İbo Show filtresi uygulamış gibi :)"
TÜİK enflasyona, yılbaşı gecesi İbo Show filtresi uygulamış gibi :)— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) January 3, 2024
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